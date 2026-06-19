Selon les autorités du bac, les candidats ont été sanctionnés conformément au règlement en vigueur. Le président du jury, après avoir constaté les anomalies lors de la correction, a immédiatement saisi l’Office du baccalauréat avec un rapport détaillé du professeur de philosophie.

D’après toujours la Rfm, une enquête rapide a confirmé les soupçons, conduisant à l’exclusion des candidats de la session 2026. Les élèves concernés attendent désormais la décision finale de l’Office du Bac.