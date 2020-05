La révélation du Docteur Cheikh Sokhna, le directeur de l’IRD et proche collaborateur du Dr Didier Raoult. Invité de la radio Sud FM, cet homme du Dr Raoult a fait des révélations surprenantes sur la relation entre l’IRESSEF du Pr Souleymane Mboup et l’Institut Pasteur de Dakar. Et c’est pour révéler que l’institut Pasteur a tout simplement refuser des souches du virus du covid-19 au Pr Souleymane Mboup.

« Dans le contexte du combat contre la Covid-19, il y a une nette collaboration entre le Pr Raoult et le Pr Mboup de l’Iressef qui est une fierté nationale. Ils ont une vision commune sur cette maladie. Nous échangeons des protocoles», a indiqué le Dr Sokhna qui fait cette sortie sur les ondes de sud FM. Alors que le pays cherche, par tous les moyens, à vaincre le covid-19 et que le Pr Souleymane Mboup et son laboratoire disposent de moyens et de l’expertise pour combattre cette pandémie, l’attitude de cet institut français n’a pas empêché de soulever un tollé dans l’opinion.

Plus que le comportement de l’institut français, c’est la complaisance ou la complicité du ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui indispose l »opinion. Alors que chaque test effectué par l’Institut Pasteur est facturé et payé par le Sénégal, l’opinion ne comprend pas pourquoi c’est cette seule institution qui a le monopole des tests qui, pourtant, peuvent être réalisés par de nombreux laboratoires nationaux; il suffirait juste de les équiper et de leur donner des virus souches. Alors que l’institut Pasteur a cru pouvoir continuer de bloquer les équipes de nationaux du l’Iressef, le Dr Sokhna nous a appris, au cours de cet entretien, que « le Pr Mboup a fini par disposer de la souche de la Covid-19. Sa souche vient de Marseille de l’institut de Didier Raoult ».