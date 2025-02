Retard paiement salaires: Ministre santé s’explique et donne les véritables raisons

Ce mois-ci, un retard a été est noté dans le paiement des salaires au niveau du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) pour beaucoup agents contractuels dudit ministère. Selon des informations, cette situation est principalement due à un travail de régularisation en cours, visant à assurer une gestion plus transparente et maîtrisée des effectifs.

Dans un communiqué publié hier par ses services, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) informe les agents contractuels dudit ministère qu’un retard est noté dans le paiement de leurs salaires. L’audit des effectifs des agents contractuels du MSAS, qui n’est pas étranger au retard de leurs salaires, a révélé une hausse incontrôlée et le recrutement d’agents sans une évaluation rigoureuse des besoins réels. En effet, poursuit la note, l’audit des effectifs a révélé une hausse incontrôlée et le recrutement d’agents sans une évaluation rigoureuse des besoins réels et générant ainsi une pression budgétaire importante. Ce qui a conduit à un contrôle approfondi des contrats et des rémunérations afin de garantir une gestion plus efficiente et équitable, selon le Ministère.

Le contrôle concerne 5000 contrats et a permis de déceler plusieurs anomalies allant des irrégularités sur les contrats aux qualifications non conformes aux besoins du secteur en passant par les incohérences salariales avec le non-respect des grilles officielles occasionnant ainsi une iniquité entre les agents. “Nous comprenons les préoccupations des agents impactés par ces ajustements et tenons à rassurer que les paiements ont débuté depuis jeudi dernier. Toutes les dispositions sont prises pour finaliser les virements dans les meilleurs délais”, assure-t-il.