«Renouer avec la terre et tout ce qui nous unit»: l’histoire accablante des pensionnats autochtones canadiens

En 1966, le jeune Anichinabé Chanie Wenjack, 12 ans, s’est enfui à pied du pensionnat Cecilia Jeffrey, en Ontario, pour retrouver sa communauté autochtone. Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il était à 600 kilomètres de chez lui. Il est mort au bout de 19 kilomètres, affamé et gelé.

Le nom de Chanie Wenjack, cité dans le dernier essai de Tanya Talaga, Renouer avec la terre et tout ce qui nous unit, est connu. C’est sa mort qui a donné lieu à la première enquête sur le traitement réservé aux enfants dans les pensionnats autochtones. Son nom a aussi inspiré diverses chansons, dont la dernière est probablement Secret Path, du groupe canadien Tragically Hip, qui a également produit une installation immersive sur le sujet.

Mais tous les enfants perdus des pensionnats autochtones canadiens n’ont pas eu cette reconnaissance. On le voit au moment où 215 cadavres, dont on ne connaît ni le nom ni la cause de la mort, sont exhumés autour d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops.

L’essai de Tanya Talaga est en fait la somme des textes des conférences Massey que la journaliste ojibwée a notamment diffusées à la radio de CBC. Elle y aborde les décès et les mauvais traitements dans les pensionnats autochtones canadiens, mais aussi dans les hôpitaux autochtones canadiens, ainsi que les vagues de suicides qui frappent aveuglément, encore aujourd’hui, dans les communautés autochtones, notamment chez les jeunes.

Tanya Talaga a écrit précédemment un livre, Seven Feathers Fallen, sur la mort de sept étudiants autochtones qui fréquentaient l’école secondaire de Thunder Bay, entre 2000 et 2017. Comme Chanie Wenjack, ils étaient scolarisés à 600 ou 700 kilomètres de leur communauté et de leur famille. Cinq d’entre eux se sont noyés dans la rivière, deux autres sont morts dans le foyer qui les accueillait. Les circonstances de leur décès demeurent obscures.

Le décompte des morts d’enfants dans les pensionnats autochtones prend souvent l’allure de chiffres accablants et froids, sans noms à mettre sur les corps des disparus. C’est le surintendant canadien Duncan Campbell Scott qui a créé ce système en 1920, en inscrivant dans la Loi sur les Indiens « l’obligation de fréquenter le pensionnat pour tous les enfants autochtones de sept à quinze ans ». Résultat : on a envoyé 150 000 enfants des Premières Nations, inuits et métis dans les pensionnats. Et « les chercheurs estiment que 6000 jeunes Autochtones y sont morts de négligence, de maltraitance, de violence ou de faim, tout cela sous prétexte de les instruire », écrit Tanya Talaga.

