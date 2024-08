Réception de matériel: Israël poursuit ses livraison de navires au Sénégal

La marine sénégalaise a reçu des navires livrés par Israël, une embarcation de débarquement de 24 mètres de la société israélienne. Elles sont arrivées à la base navale de Dakar après un voyage depuis Haïfa. Sur les engins sont marqués d’ailleurs leurs noms à savoir “Yoff” et “Fadiouth”.

Les nouveaux navires LCM constituent un ajout essentiel à la flotte navale du Sénégal, conçus pour améliorer sa capacité à mener des opérations côtières et fluviales, renforçant ainsi la sécurité de ses eaux territoriales et de sa Zone économique exclusive (Zee). Les navires LCM font partie d’une stratégie plus large du Sénégal visant à moderniser ses forces navales.

Auparavant, le Sénégal avait acheté auprès d’Israël des navires de pointe tels que le Shaldag MK II et le MKV, qui sont équipés pour une gamme de missions, notamment de patrouille, d’interdiction et d’opérations spéciales, rappellent nos confrères du journal Les Echos.

Pour Israël, continuer à honorer ses contrats de défense en temps de conflit répond à de multiples objectifs stratégiques. Cela démontre la fiabilité et l’engagement d’Israël Shipyards Ltd à tenir ses promesses. Cette fiabilité est essentielle pour maintenir et étendre sa présence sur le marché mondial, en particulier dans les régions qui nécessitent des solutions de sécurité robustes, note le journal.

Dans les colonnes du quotidien, ces livraisons reflètent l’intérêt stratégique plus large d’Israël à entretenir de solides relations de défense avec les pays d’Afrique et d’ailleurs. En soutenant les besoins de défense de pays comme le Sénégal, Israël favorise non seulement les relations bilatérales, mais contribue également à la stabilité régionale;

La question est comment les détracteurs d’Israël vont-ils apprécier le fait que le Sénégal continue de réceptionner des navires de ce pays qui a mis à sac la Palestine ?