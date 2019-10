PSG-OM : Paris corrige Marseille grâce à Mbappé et Icardi (4-0)

Une véritable démonstration ! Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a facilement écrasé l’Olympique de Marseille (4-0) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

Dans une ambiance des grands soirs au Parc des Princes, le début de match était animé entre deux équipes joueuses. Grâce à une belle maîtrise technique, les Parisiens exerçaient une grosse pression sur les Marseillais. Et pourtant, les Phocéens se procuraient la première occasion avec une frappe non-cadrée de Germain ! Dans la foulée, les Franciliens étaient eux efficaces avec l’ouverture du score d’Icardi, qui trompait Mandanda à bout portant en deux fois (1-0, 10e). Grosse erreur de Kamara…

Longtemps asphyxié, l’OM ne parvenait pas à se révolter et Mandanda devait sauver les siens devant Icardi après une talonnade géniale de Mbappé. A force de subir, Marseille craquait et Icardi doublait la mise de la tête sur un caviar de Verratti (2-0, 26e). Le Parc explosait ! Alors que Mandanda sauvait les siens devant Mbappé, le Parisien trouvait le chemin des filets quelques secondes plus tard sur une véritable offrande de Di Maria (3-0, 32e). Juste avant la pause, Mbappé enfonçait le clou en ajustant Mandanda après une passe en profondeur de Di Maria (4-0, 44e) ! Quelle déculottée !

Au retour des vestiaires, l’OM profitait d’un pressing moins intense d’un PSG en gestion pour retrouver un peu des couleurs. Mieux dans le jeu, les Marseillais restaient peu inspirés sur le plan offensif et peinaient à approcher la cage de Navas. En face, malgré plusieurs colères de Tuchel dans sa zone technique, le PSG maîtrisait la partie sans vraiment donner l’impression de forcer.

Sur un rythme très faible, les champions de France jouaient au petit trot et Mbappé gâchait pourtant une belle occasion d’inscrire un triplé sur un service en or d’Icardi. En gestion jusqu’au bout, le PSG contrôlait les rares velléités offensives de l’OM malgré une belle tentative d’Aké et empochait un succès amplement mérité grâce à une première période d’une grande qualité.