Programme « zéro déchet zéro bidonville »: Macky Sall demande à son gouvernement de hâter le pas

Le président Macky Sall a demandé à son gouvernement de hâter le pas, cinq mois après avoir annoncé durant son investiture, son programme « zéro déchet zéro bidonville », lors du conseil des ministres hier mercredi au Palais de la République.

Le président Sall a invité le gouvernement à assurer le financement urgent et adéquat de ces programmes majeurs et a demandé l’implication notable des collectivités territoriales, des autorités administratives, déconcentrées, des organisations communautaires de base et des populations.

Il a aussi évoqué la problématique de l’accompagnement des personnes de troisième âge et la modernisation du système de retraite. A cet effet, M. Sall a demandé au gouvernement d’organiser des concertations nationales sur le rôle et la place des personnes du 3e âge dans le développement nationale.