Procès Pape Mahawa Diouf vs Aser le délibéré attendu le13 octobre 2025

Pape Mahawa Diouf, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR) a été jugé ce lundi 6 o octobre 2025 pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles » à la suite de la plainte du Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène à qui il a accusé de “détournement”.

Appelé à la barre, Pape Mahawa Diouf a déclaré que son objectif n’était pas d’accuser. « Je peux m’être trompé, mais mon objectif n’était pas d’accuser ». Cette formulation, qui semble être une tentative de rectifier le tir sans présenter d’excuses formelles, constitue un élément nouveau dans ce dossier.

Par la suite le procureur requiert six (06) mois de prison dont 3 mois ferme.

Le verdict final est attendu le 13 octobre 2025.