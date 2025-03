La primature: 241 millions décaissés pour subventionner les orphelinats

La Primature a octroyé une subvention de 241 millions de FCFA à 22 orphelinats, pouponnières et centres d’accueil au titre de la gestion 2025. La cérémonie de remise de chèques a été présidée par le Directeur de cabinet du Premier Ministre ce mercredi 05 mars.

Cette initiative s’inscrit dans le Référentiel 2050, visant à renforcer le capital humain de qualité, annonce un communiqué.

Un travail préalable de cartographie et d’identification a été réalisé en collaboration avec l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits pour respecter les critères de transparence, d’équité et d’inclusion, ajoute le communiqué.