Pr Abdoulaye Lèye : « le diabétique peut faire son infection Covid-19 sans avoir particulièrement de fièvre ou une toux »

Tous les diabétiques, en priorité, doivent aller se faire vacciner. C’est l’un des principaux moyens pour éviter de faire une forme grave de la Covid-19 et d’en décéder. C’est l’appel lancé par Pr Abdoulaye Lèye, spécialiste des maladies endocriniennes, diabétologue, chef du service de Médecine interne à l’hôpital de Pikine, qui informe qu’il y a beaucoup de « cas asymptomatiques chez les sujets diabétiques ».

Prenant part au point de la situation de la pandémie de ce vendredi 13 août, Pr Lèye a axé son intervention sur comment éviter les personnes souffrant de pathologies andocrinométabolies ne fassent pas de formes graves. D’emblée, le spécialiste a demandé à ces sujets de veiller à ce que le diabète soit équilibré.

« Il faut absolument veiller à ce que le diabète soit particulièrement bien équilibré. Quand on dit que le diabète est équilibré cela veut dire les glycémies dans la journée et au réveil sont à des objectifs bien déterminés peut être environ 1 gramme, cela dépend de chaque patient. Mais cela c’est simplement dire au diabétique de veiller à continuer sa consultation régulière avec son médecin traitant pour être sûre que le traitement en adéquation avec le niveau de glycémie corresponde avec ce qu’on appelle équilibre », a-t-il déclaré.

Poursuivant, Pr Lèye fait une précision de taille. Il a informé que « le sujet diabétique ne fait pas les mêmes symptômes de Covid qu’un sujet non diabétique ». Surtout, a-t-il souligné, « en ce qui concerne les infections respiratoires ».

Mais cet aspect n’est pas nouveau, si l’on en croit le Professeur. « On le savait avant même l’avènement de la Covid-19. On sait que le diabétique ne fait pas beaucoup de fièvre, même quand il fait une tuberculose, il peut avoir des images radiologiques très importantes alors qu’il ne tousse pas. Et ce sont les mêmes caractéristiques que l’on retrouve dans cette Covid-19 », a-t-il constaté.

« Il peut y avoir beaucoup de formes asymptomatiques chez les sujets diabétiques »

Des cas asymptomatiques peuvent être observés chez les diabétiques, a relevé le spécialiste des maladies endocriniennes, diabétologue. Qui d’expliquer : « Le sujet diabétique peut faire son infection Covid-19 sans avoir particulièrement de fièvre ou une toux, en tout cas les signes classiques connus de la Covid-19. Cela veut dire, qu’il faut être très vigilent ».

Comment le diabétique peut savoir qu’il a la Covid-19 ?

« L’un des signes principaux qui peut alerter le diabétique, c’est une augmentation de ses glycémies du jour au lendemain sur quelques jours voir plusieurs semaines alors que jusque-là le sujet était équilibré, la glycémie était normale, il prenait correctement son traitement », a soutenu Pr Abdoulaye Lèye.

Autre chose importante, a soulevé Pr Lèye, c’est que la Covid-19 peut être une circonstance révélatrice de diabète. « Des personnes qui étaient dans les prédispositions (obésités, parents diabétiques, glycémie élevée) peuvent avoir la Covid et penser que le virus qui leur a donné le diabète » alors que non.