Bonne gouvernance : Le président de l’Ofnac adresse un ultimatum aux tricheurs de la déclaration de patrimoine

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Moustapha Kâ, s’apprête à actionner le levier de la coercition face au refus de transparence d’une large part des élites politiques. Constatant un déficit de conformité alarmant — avec seulement 558 déclarations déposées sur 1 594 assujettis recensés —, le magistrat a fixé la date butoir du 31 juillet 2026 avant de publier la liste noire des hauts fonctionnaires défaillants.

Le coup de semonce de l’autorité de contrôle sonne la fin de la récréation au sommet de l’appareil d’État. Lors d’un atelier d’échanges destiné aux professionnels des médias et aux communicateurs traditionnels, le patron de l’Ofnac a dressé un bilan sans concession de la transparence publique. Selon les propos du magistrat, rapportés par le quotidien Les Échos, l’institution fait face à une résistance passive caractérisée de la part des gestionnaires de deniers publics, illustrée par un taux d’exécution dangereusement bas.

Transparence en berne : le service public sous la barre des 35 %

Les indicateurs statistiques dévoilés par la direction de l’Ofnac mettent en lumière l’ampleur du blocage institutionnel :

Le diagnostic comptable : Sur un fichier de 1 594 hauts responsables légalement obligés de clarifier leur situation financière, seule une minorité de 558 cadres s’est pliée à l’exercice.

L’omertà administrative : Huit ministères et institutions de premier plan font obstruction en refusant de transmettre leurs listes nominatives actualisées à l’organe de contrôle.

L’aveu d’échec : « Nous avons aujourd’hui un très faible taux », a publiquement concédé Moustapha Kâ, actant la faillite du dispositif incitatif.

L’arme du « name and shame » programmée pour le 1er août

Pour contraindre les récalcitrants à s’aligner sur les dispositions légales, l’Ofnac bascule dans la phase des sanctions. Un ultime moratoire est accordé aux retardataires jusqu’au 31 juillet 2026. Passé ce délai de rigueur, l’organisme de lutte contre la corruption engagera la responsabilité pénale et administrative des récalcitrants.

Au-delà des sanctions pécuniaires prévues par l’arsenal juridique, le président de l’Ofnac prévoit d’actionner le levier de la dénonciation publique. L’institution éditera la liste nominative des responsables défaillants sur ses plateformes officielles et via l’ensemble des canaux de diffusion autorisés par la loi. Pour rappel, cette obligation cible de manière stricte les ministres, directeurs d’institutions, maires, conseillers présidentiels, directeurs généraux de compagnies nationales, ainsi que les ordonnateurs de projets publics gérant une enveloppe budgétaire annuelle d’au moins 500 millions de francs CFA.