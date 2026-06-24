CBAO Ngor : un chargé de compte arrêté pour un détournement de plus de 45 millions F CFA

H. Ndongo, chargé de compte âgé de 38 ans en service à l’agence CBAO-Attijari de Ngor, a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) avant d’être déféré au parquet ce mardi, révèle Libération. D’après le journal, le banquier fait face à une série d’accusations, notamment vol au préjudice de son employeur, faux et usage de faux en écriture privée de banque, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, fraude bancaire, escroquerie et abus de confiance.

La combine des devises fictives mise à nu

Selon les éléments de l’enquête, l’employé indélicat aurait détourné des fonds de l’institution financière depuis 2024 en mettant en place un mécanisme d’achats et de ventes fictifs de devises, avance le quotidien d’information. Son stratagème reposait sur un schéma en deux temps : il enregistrait d’abord de faux achats d’euros et de dollars américains sur des comptes de caisse auxiliaires, générant ainsi un excédent artificiel en monnaie locale (FCFA) qu’il s’approprierait.

Pour dissimuler ces écarts et éviter toute détection, il procédait ensuite à des opérations inverses en simulant des ventes de devises au profit de clients fictifs, tout en utilisant de véritables comptes clients afin de masquer les déficits comptables. Il aurait également tenté de faire disparaître certaines preuves en jetant des documents comptables dans une poubelle de l’agence. Ses agissements ont finalement été mis au jour par la Direction du contrôle permanent de la CBAO, qui a permis de récupérer les éléments matériels.

Un préjudice de plus de 45 millions FCFA

À ce stade de l’enquête, le préjudice financier est estimé à plus de 43 millions de francs CFA, incluant 55 700 dollars et 17 000 euros, chiffre la même source. À cette somme s’ajoute un montant supplémentaire de 2 342 640 FCFA débité indûment du compte d’une cliente de l’agence de Ngor, soit un total de plus de 45 millions.

De la caisse de Gossas à l’enfer de « Melbet »

Entendu sur le fond, Ndongo est passé aux aveux et a retracé devant les enquêteurs l’engrenage qui a conduit à sa chute, ajoute Libération. Tout serait parti en décembre 2019, alors qu’il gérait la caisse principale de l’agence CBAO de la route de Gossas. Confronté à un premier écart de 7 millions, il aurait contracté une dette du même montant auprès d’un ami établi en Espagne afin de régulariser la situation et préserver son poste.

Après avoir remboursé ce créancier, il se serait retrouvé face à un nouvel écart qu’il n’a pas réussi à combler. C’est dans ce contexte qu’il affirme s’être tourné vers les jeux de hasard en ligne, notamment l’application « Melbet », espérant combler ses pertes. Une spirale d’endettement et d’addiction qui n’a fait qu’aggraver sa situation jusqu’à son arrestation.