Phases départementales ODCAV 2025 : le véhicule du président de la zone 11 prend feu

Un grave incident est survenu ce jeudi aux environs de 13h26 sur l’axe menant à Bandjikaky, dans le cadre des phases départementales de l’ODCAV de Bignona. Le véhicule du président de la zone 11 de Suelle, Ibrahima « Chef » Bodian, s’est soudainement embrasé à hauteur du village de Birassou.

La délégation transportait le président de l’ODCAV, Moustapha Badji, accompagné de trois membres : Ibrahima Anelka, Sadio Diédhiou et Clarisse Diémé. Selon les témoins, une forte odeur d’essence a été détectée peu avant l’arrêt du véhicule. C’est au moment de vérifier l’origine du problème que les flammes ont jailli, réduisant la voiture en cendres.

Heureusement, aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée. Les occupants ont réussi à évacuer le véhicule à temps. Toutefois, les dégâts matériels sont importants. Les gendarmes, alertés rapidement, se sont rendus sur place pour le constat.

Le président de l’ODCAV, Moustapha Badji, a livré sa version des faits après l’incident, soulignant la frayeur vécue par les passagers mais aussi le soulagement d’avoir échappé au pire. À noter que le propriétaire du véhicule, Ibrahima « Chef » Bodian, n’était pas présent au moment des faits.

Cet accident rappelle les risques liés à l’état des véhicules empruntant régulièrement les routes de la Casamance pour accompagner les activités culturelles et sportives.

Exclusif.net