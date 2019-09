Pas de Sadio Mané ni de Mohamed Salah, le vrai patron de Liverpool enfin dévoilé !

La polémique née de la réaction inattendue de Sadio Mané après son remplacement lors du dernier match des Reds a éveillé de nombreuses questions. Outre sa rivalité avec Mohamed Salah, c’est à se demander également, qui est le vrai patron de Liverpool ?

Sans tête de gondole, les Reds imprévisibles

La question mérite d’être osée au vu de la situation actuelle du club. Liverpool dispose du trio d’attaque cautionnée comme le plus dangereux en Premier League voire en Europe. Les trois joueurs qui le forment ont une complémentarité rare au plus haut niveau.

C’est une des forces majeures de cette équipe made in Klopp. Liverpool a une équipe qui s’appuie plus sur son collectif que sur des individualités. Et pourtant, les Reds ont des profils qui ne s’accordent pas souvent au reste d’un groupe. Talent inné et souvent génial dans des actions insoupçonnées, ce trio est imprévisible.

Dans la tactique de jeu des Reds, il est d’ailleurs difficile de voir un joueur émerger au point de masquer le reste du groupe. Même durant la faste saison de Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Firmino affichaient des statistiques individuelles assez satisfaisantes.

Reds, une machine signée Klopp

Cette force de frappe s’explique autour de trois facteurs. D’abord la défense des Reds. Celle-ci est composée de joueurs au potentiel connu. De l’impénétrabilité de l’axe centrale souvent composée de Virgil Van Dijk et de Joel Matip ou Gomes à la spontanéité de Alexander-Arnold et Robertson, les Reds sont très solides derrière.

Ensuite, le milieu de terrain. C’est un maillage parfait entre joueurs de devoir et joueurs au profil box to box. Il n’y a pas un trio attitré pour ce secteur de jeu. Là, Klopp joue selon l’adversaire. Dans un match où il faut essayer de garder le ballon, on peut retrouver Wijnaldum ou encore Fabinho au cas contraire, Klopp peut aligner Milner et Henderson. Ces choix multiples donnent aux Reds une flexibilité qui renforce le collectif.

Et enfin, l’attaque. Dans ce compartiment de jeu, Klopp joue sur trois tableaux différents. A droite, c’est un joueur rapide et provocateur. Sur le côté gauche, un autre encore plus rapide et bon finisseur. A la pointe, un joueur rapide et très fin techniquement. Les trois (Salah – Mané – Firmino) se partagent un atout, ils sont tous trois très rapides.

De ce fait, les attaques placées des Reds sont souvent très difficiles à contrer. C’est la force majeure de l’équipe à Mohamed Salah et Sadio Mané. Elle n’a pas construit son identité autour d’une seule personne. Elle varie ses dispositifs et crée souvent la surprise. Ici, c’est le collectif qui reste patron. C’est Klopp qui dirige.

Afriquesport