Organisation des législatives : Pastef exige de Macky Sall une date

Alors que les Sénégalais n’ont pas encore fini d’épiloguer sur les élections locales, le parti Pastef d’Ousmane Sonko et Cie, exigent la date des législatives. C’est au nom de leur chargé des élections Aldiouma Sow que les responsables de Pastef ont interpellé le chef de l’Etat, Macky Sall. « Monsieur le président, quid de la date des élections législatives ?, », s’interrogent-ils dans Vox populi. Pour ce dernier, « normalement, l’arrêté du ministre de l’Intérieur fixant le montant de la caution pour les élections législatives devait être publié au plus tard hier, vendredi 28 janvier 2022 (art.175 du code électoral), mais en l’absence du décret présidentiel, fixant la date desdites élections, impossible de prendre ledit arrêté », a-t-il précisé. Le secrétaire national aux élections de Pastef d’ajouter que le président de la république au lieu de respecter les lois de ce pays, se met en faux contre les dispositions à la fois de la constitution et celles du code électoral régissant la durée du mandat des députés et les modalités de leur élections. « Pour quelqu’un qui a juré lors de son entrée en fonction de respecter et de faite respecter scrupuleusement les lois de ce pays, c’est une énième violation de son serment », s’indigne-t-il.