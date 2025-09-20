Le Sénégal franchit une étape majeure dans la modernisation de son climat des affaires avec l’adoption par l’Assemblée nationale du Code des Investissements 2025. Ce texte vise à renforcer l’attractivité du pays tout en garantissant durabilité, inclusion et compétitivité.

Fruit d’une large concertation entre l’administration, le secteur privé et la société civile, le nouveau Code introduit plusieurs innovations : simplification et digitalisation des procédures via un guichet unique, traitement des dossiers en moins de dix jours ouvrables, incitations fiscales et douanières stables sur trois à cinq ans selon les régions, nouveaux régimes pour les Investissements Stratégiques et les Investissements Socialement Responsables, ainsi que des garanties renforcées pour le transfert des capitaux et la résolution des différends.