Mercato: Habib Diallo plus que jamais sur le départ

Habib Diallo devrait quitter Metz durant l’été. L’attaquant sénégalais a un bon de sortie. Les grands clubs européens qui ont repéré son potentiel pourraient en profiter.

Habib Diallo est un des attaquants les plus courtisés de Ligue 1. Sa première saison pleine dans l’élite du football français a été une réussite. L’attaquant du FC Metz a marqué 12 buts et délivré 3 passes décisives. Ce total lui a permis d’être impliqué sur 55% des buts de son équipe. Un apport essentiel dans le maintien des Lorrains. Ces chiffres prouvent surtout qu’à 25 ans, l’international sénégalais est prêt pour le plus haut-niveau. Le deuxième meilleur buteur de la saison 2018-2019 de Ligue 2 n’a eu aucun souci à s’adapter aux attentes de la première division.

Habib Diallo sur les traces de Sadio Mané ?

Cette faculté et son sens du but lui permettent désormais de prétendre à une place chez un grand d’Europe. Des clubs italiens ou allemands se sont déjà renseignés mais c’est en Angleterre que son profil de buteur athlétique plait particulièrement. Dans ce pays, d’autres joueurs sénégalais issus du centre Génération Foot ont brillé après avoir découvert le football européen à Metz : Ismaïla Sarr, Diafra Sakho et surtout Sadio Mané. Plusieurs clubs de Premier League pensent à Habib Diallo. Mais dans ce dossier, c’est Tottenham, qui avait déjà formulé une offre durant l’hiver, qui est en avance. Les Spurs le suivent depuis plusieurs mois et ils pourraient très vite repasser à l’offensive. Le transfert pourrait être facilité par le bon de sortie accordé par Metz à son buteur. Un moyen de saluer ses services rendus au club.

Arrivé en 2013, le natif de Thies se prépare à partir, sept ans plus tard. Prêté à deux reprises à Brest, le vice-capitaine messin a surtout été impliqué sur 62 buts en 111 apparitions, toutes compétitions confondues, sous le maillot grenat. Un bilan qui devrait lui permettre d’être transféré contre plusieurs dizaines de millions d’euros. Une belle somme pour son club formateur. « Dès l’ouverture des marchés européens, ça devrait se décanter », a déclaré Thierno Seydi, son agent, à l’Agence de Presse Sénégalaise. Un moyen d’acter son départ. A 25 ans, Habib Diallo est prêt pour une nouvelle grande aventure.

Ibrahima Niane pour remplacer Habib Diallo

Résigné à l’idée de perdre son meilleur buteur de la saison dernière, l’entraineur du FC Metz, Vincent Hognon, a d’ailleurs désigné Ibrahima Niane comme remplaçant d’Habib Diallo. « Derrière Habib Diallo, on a une solution, c’est Ibrahima Niane. On y croit tous. Ce sera évidemment une saison importante pour lui. Il devra montrer des choses. Il aura l’opportunité parce que quand vous avez Habib Diallo qui marque but sur but pendant deux ans devant vous, c’est difficile de gratter du temps de jeu. Ce sera à nous de l’aider à progresser pour qu’il soit plus efficace que Habib » a déclaré le technicien français de 45 ans. Avec 3 buts marqués en 21 apparitions, l’international sénégalais sera attendu au tournant et devra sortir le grand jeu.

