Mbour / Sorties nocturnes : Trois individus dont un Kankourang interpellés et déférés

Trois personnes parmi lesquelles un Kankourang ont été interpellées, hier nuit lors d’une opération.



Entre 22 h et 05 h 30, 75 éléments du GMI, des corps urbain du commissariat central de Mbour et du poste de police de Diameguene ont été déployés sur le terrain.

Ainsi, les complaintes de la communauté mandingue n’auront pas duré longtemps pour que les éléments du Commissaire Mandjibou Leye n’interpellent ces trois individus.

Pour rappel, il a été constaté dans certains quartiers de Mbour de manière ‘intempestive’, ‘irrégulière’ et ‘illégale’ des sorties nocturnes du Kankourang.

Une situation qui avait poussé la communauté mandingue à saisir le commissaire Leye.

Cependant, il a été noté qu’un autre kankourang a pris la fuite et est activement recherché.

Le trio est déféré pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l’ordre public, non respect de l’arrêté du ministère de l’Intérieur et détention d’arme blanche (deux coupe-coupe du kankourang).