Mbao: Le Dg Dahirou Thiam descend sur le terrain et rassemble population locale et autorités étatiques autour dune randonnée pédestre

C’est foule immense qui a répondu à l’appel de la randonnée pédestre tenue, dimanche 18 Mai à Mbao. Cet événement à caractère sportif a réuni en plus de la population locale fortement mobilisée, Imams, chefs de villages, délégués de quartiers, acteurs de la lutte, autorités étatiques à l’image des ministres, Moustapha Ndièck Sarré, porte parole du gouvernement, Ousseynou Ly, ministre conseiller et des directeurs généraux venus tous prêter mains fortes à leur frère et camarade de parti, Dahirou Thiam, directeur général de l’ARTP et initiateur de la randonné.

Visiblement satisfait de la forte mobilisation des populations et de la présence des hautes autorités étatiques, Dahirou Thiam a exprimé toute sa joie de voir administrateurs de hauts rangs et administrés marcher et échanger côte à côte sur leurs doléances et besoins réciproques pendant 7 km.

Monsieur Thiam a pour la même occasion étalé devant la presse, ses ambitions futures de formation des jeunes aux métiers d’avenir, de création d’emplois et de politique de développement local.

La fédération nationale de randonné pédestre. les autorités et les acteurs sportifs ont à leur tour, salué vivement cette belle initiative inscrit sous le thème: ” Bokk Nguir Elegu Natangué ” et qui combat, en dehors de la retrouvaille entre autorités étatiques et populations locales, certaines maladies non transmissibles comme le diabète, l’hypertension artérielle, le cancer…

La cérémonie a été clôturée par une remise de de jeux de maillots et de ballons aux écoles de football de la commune. Un acte vivement salué par les bénéficiaires.