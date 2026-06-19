Société « si vile » : Ciblé par Yoor Yoor, Alioune Tine sort de ses gonds !

Cible de la Une virulente du quotidien Yoor-Yoor Bi ce vendredi 19 juin 2026, aux côtés de Moundiaye Cissé et Babacar Ba, le droit-de-l’hommiste Alioune Tine n’a pas tardé à répliquer sur les réseaux sociaux. Qualifiant de « si vile » cette société civile accusée par le journal de « protéger les pilleurs de la République », la publication a suscité une vive indignation de l’intéressé.

« Quelle ingratitude ! », a d’emblée réagi le fondateur d’Afrikajom Center, rappelant que ses camarades et lui étaient à l’avant-garde des luttes démocratiques en 2021 et 2024, époque où ils subissaient les mêmes foudres du régime d’alors. Pour Alioune Tine, ce lynchage médiatique est le signe flagrant « qu’on a des alternances sans alternatives », déplorant que l’opposition devienne systématiquement l’adversaire de la société civile une fois parvenue au pouvoir. Loin de s’en inquiéter, il estime que ces attaques prouvent que la société civile reste « audible et visible », ironisant sur le fait que la presse du pouvoir lui offre finalement encore plus de visibilité à travers ses caricatures.