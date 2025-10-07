Les lâchers d’eau de Manantali (sud-ouest du Mali) ont provoqué, une montée rapide des eaux du fleuve Sénégal ces derniers jours, vers les villages du Dandé Mayo sud, dans le département de Kanel (nord).

Les eaux du fleuve Sénégal, issues des lâchers de Manantali, ont avancé avec un courant très fort vers les villages du Dandé Mayo sud. Cette situation a entraîné l’inondation de pistes latéritiques, dont certaines ont été coupées, perturbant fortement les déplacements dans la zone.

Selon le journal L’Observateur, le préfet Cheikh Ahmadou Ndoye a indiqué : « On note une forte avancée des eaux du fleuve Sénégal avec un courant très fort vers les différents villages du Dandé Mayo du département de Kanel. Elles ont envahi la piste latéritique Waoundé-Gas-Sembery, à hauteur du village de Balel ».

Il a également souligné un risque « accru » de coupure de cette piste et l’envahissement des maisons situées à proximité du fleuve, notamment à Padalal ( région de Matam). La montée des eaux a menacé directement l’habitat des populations et leurs biens.

La route a été coupée au niveau de Gourel Dara (Matam), rendant impossible le passage des véhicules devant rejoindre le Dandé Mayo, en direction de Lobaly, Adabéré et Dembancané, conclut le quotidien d’information.