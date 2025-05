Faye, un homme de 25 ans, a été appréhendé par la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour une escroquerie s’élevant à près de 17 millions de FCFA. L’individu se faisait passer pour l’organisateur d’un événement fictif au Maroc, intitulé « Africa Star Awards ».

Parmi les victimes de cette fraude figurent plus de 30 femmes entrepreneures, dont Sophie Guèye, une personnalité bien connue de la société civile. Faye avait promis à ces femmes la tenue d’une foire professionnelle et d’une cérémonie de remise de prix. Celles-ci ont versé des frais conséquents pour le voyage et la participation à cet événement.

À la surprise générale, l’événement a été annulé au dernier moment et T. Faye a disparu avec l’argent recueilli. Déjà condamné par le passé pour des faits similaires, il a été appréhendé à son retour du Maroc.

Une plainte collective des victimes a été déposée à Dakar. Selon les informations rapportées par nos confrères de Kawtef, la poursuite judiciaire suit actuellement son cours.