Lutte contre le cancer : Le couple présidentiel offre 50 millions à la Lisca

Macky Sall et son épouse Marième Faye Sall ont offert 50 millions à la Ligue sénégalaise contre le cancer, lors de son téléthon organisé le 21 février sur RTS.

La LISCA qui espère récolter 1 milliard de Francs Cfa a déjà obtenu 153 millions Fcfa, rapporte Les Echos. Le ministre de la femme, Aimé Sène et un ancien international de foot ont offert, chacun, 5 millions.

Mame Boye Diao, directeur des domaines a donné 2,5 millions, Carrefour Médical, la ministre Zahra Iyane Thiam, et le Pr Daouda Ndiaye, ont contribué, chacun, à hauteur d’un million. La chanteuse Fatou Guéwel Diouf a donné 250 000 Fcfa…