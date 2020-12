Linguère : Un chauffeur fait une chute mortelle d’une hauteur de 4 mètres

Un chauffeur, du nom d’Amadou Ndaw âgé de 51 ans et domicilié à Affé Djoloff (département de Linguère), a perdu la vie dans un accident survenu hier dimanche 27 décembre vers 16 heures, près du village de Touba Bouchra situé à 26 km de la commune de Thiél. La victime a fait une chute avec réception de la tête du haut de son véhicule 4/4 genre pick-up immatriculé DL 7604C communément appelé « Wopouya », chargé de bois mort. Selon son fils Magoumba Ndaw, témoin oculaire de l’accident, son défunt père, après avoir chargé le véhicule « Wopouya » de bois mort, a voulu lier les fagots de bois sur les quels il se tenait debout. Malheureusement, la corde sur laquelle il exerçait une traction s’est coupée, ce qui lui a fait perdre l’équilibre et le pire s’est passé. Il est tombé d’une hauteur de 4 m avec réception de la tête. Sa dépouille a été évacuée à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. L’examen du corps révèle une blessure frontale et une rhinorragie. Le défunt avait comme activité secondaire le ramassage de bois de chauffe qu’il revendait à Touba. Il laisse derrière lui deux épouses et des enfants.

