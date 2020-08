Ligue africaine des champions: Teungueth FC sera bien de la partie

Suite à la décision du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) d’arrêter définitivement la Ligue 1 sans attribution du titre au premier du classement, Teungueth FC avait menacé de zapper la Ligue des champions dont il était désigné pour représenter le Sénégal. Le club de Rufisque est finalement revenu à de meilleurs sentiments et a annoncé sa présence dans la plus prestigieuse compétition africaine de clubs.

Après la décision du comité exécutif de la FsF d’annuler la saison de football 2019/2020 sans désigner de champion, Teungueth FC avait crié à l’injustice et menaçait de saisir le Tas et autres instances pour protester contre la décision du comité exécutif de la FsF. Le club de la vieille ville avait également menacé de boycotter la Ligue africaine des champions où il doit représenter le Sénégal. Cependant les dirigeants de TFC semblent être revenus à de meilleurs sentiments puisque le club a annoncé sa participation à la prochaine LDC dans un communiqué publié ce lundi sur sa page Facebook. « La fédération Sénégalaise nous a envoyé un courrier le 14 juillet 2020 et nous a donné une injonction de confirmer ou décliner notre participation à la prochaine Coupe d’Afrique. Si nous communiquons aujourd’hui, c’est pour informer qu’en attendant l’issue de cette affaire, Teungueth FC a décidé de s’engager en Ligue africaine des champions. Nous nous engageons parce que nous estimons que nous sommes champions et qu’aucun texte dans les bureaux ne nous l’enlèvera. Nous aurons pu choisir de boycotter. Mais pour plusieurs raisons, Teungueth FC estime que la meilleure solution est d’aller jouer la coupe africaine des champions. D’abord parce que nous sommes champions mais aussi parce que les joueurs, les staffs et les supporters méritent cette récompense. Ils ont été les meilleurs du Sénégal et donc il est normal d’aller représenter notre cher pays dans la plus prestigieuse compétition de clubs en Afrique » peut-on lire dans ledit communiqué. Le Comité directeur aura donc décidé de se lancer dans l’aventure africaine pour une grande première qui coïncidera avec les 10 ans de TFC, souligne le communiqué.

« La Fsf nous décernera tôt ou tard notre titre de champion »

Toutefois Teungueth n’est pas soumis à la décision de la Fédération sénégalaise de football de ne pas lui attribuer le titre de champion. Le club dirigé par Babacar Ndiaye compte aller jusqu’au bout et se voir décerner le titre de champion du Sénégal. « Après la Coupe du Sénégal remportée la saison passée, TFC a largement dominé, cette année, le championnat. Le parcours de nos joueurs a fait l’unanimité. Nous croyons très sincèrement, que la fédération sénégalaise de football qui a décidé de mettre fin aux compétitions alors que nous avions 12 points d’écarts sur notre premier poursuivant, nous décernera tôt ou tard notre titre de champion. Sur cette question, notre avocat, Me Seydou Diagne qui accompagne le club depuis 9 ans fera tout son possible pour que nous puissions prendre ce qui nous revient de droit » informe le communiqué.

La Fsf confirme également la présence du Jaraaf Quelques heures après le communiqué de Teungueth FC, la Fédération sénégalaise de football (FsF) a annoncé, dans un communiqué, les confirmations de Teungueth et Jaaraf. Ces deux clubs seront en compétitions interclubs de la CAF la saison prochaine. « Teungueth et ASC Les Jaraaf de Dakar prendront respectivement part à la Ligue des champions et à la Coupe CAF 2020-2021 », lit-on. Par ailleurs, la FSF annonce sa disponibilité à accompagner les deux clubs pour « un très bon parcours dans ces compétitions. »

Le Témoin