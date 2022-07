La presse sénégalaise en deuil : Eugénie Rokhaya Aw n’est plus

La journaliste Eugenie Rokhaya Aw n’est plus. Elle est décédée ce dimanche et laisse la presse sénégalaise orpheline de l’une de ses pionnières.

En effet, Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye, née en 1952, est une des premières journalistes femmes et spécialistes de la communication, avec un parcours atypique entre le Sénégal et le Québec. Elle effectue des études de philosophie à l’université de Dakar, et, passionnée par les arts, commence à contribuer à des journaux comme critique d’art, notamment dans le journal Dakar-Matin, puis à travailler comme journaliste, profession alors fortement masculine au Sénégal. En 1970, le quotidien Dakar-Matin devient Le Soleil. En 1976, elle est renvoyée du journal pour des positions contraires à la ligne éditoriale du journal. C’est l’époque du parti unique, puis d’un nombre très restreint de partis autorisés.

Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye a également été Directrice du Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’information.