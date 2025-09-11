Kédougou : Un individu arrêté pour culture de chanvre indien

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou (OCRTIS) a procédé, le 10 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu trouvé en possession de 30 pieds de chanvre indien.

Les plants ont été découverts dans un champ situé à proximité immédiate de son domicile, puis cueillis et saisis pour les besoins de l’enquête.

