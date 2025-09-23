Deux pères de familles polygames, âgés respectivement de 35 ans et 45 ans, ont été tués par la foudre hier, lundi, aux environs de 18 heures à Djilekhar, dans la commune de Ndiédieng, région de Kaolack, alors qu’ils revenaient de leurs champs.

Sous la pluie, les deux victimes, Tamsir Kontèye et Baye Moth Cissé, s’étaient mis à l’abri sous un arbre. C’est dans ces circonstances que l’irréparable s’est produit

Informé, le maire de la localité, Dr Abdoul Aziz Mbodji, a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances aux familles endeuillées ainsi qu’aux habitants de la localité.

« Malheureusement, c’est au cours du travail qu’on m’a appelé avec insistance pour m’annoncer la mort de deux pères de famille par la foudre. C’est triste et nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et à la population de Djilekhaar », a-t-il déclaré dans les ondes de la Rfm.

Le maire a profité de cette tragédie pour dénoncer l’absence de dispositifs de protection contre la foudre dans les zones rurales, en particulier dans les zones agricoles. Il a également interpellé l’État du Sénégal, afin que des mesures concrètes et durables, comme l’installation de paratonnerres, soient prises pour protéger les populations souvent livrées à elles-mêmes face à ces phénomènes naturels meurtriers, a détaillé la même source.