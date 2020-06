Kalidou Koulibaly: un dernier titre avec Naples avant le départ ?

Naples a remporté mercredi la Coupe d’Italie devant la Juventus (0-0, 4-2 tirs au but). Avec son défenseur Kalidou Koulibaly annoncé de plus en plus sur le départ.

Toujours aussi solide, le Sénégalais a une nouvelle fois été l’un des hommes forts de cette finale. 90 minutes où il a contribué à mettre sous éteingnoir Cristiano Ronaldo et ses compères d’attaque.

Depuis 6 saisons à Naples, Koulibaly est annoncé depuis deux saisons sur le départ. Et il ne manque pas de prétendants. Manchester United, Manchester City ou encore le PSG se sont renseignés.

Par ailleurs, Aurelio de Laurentis, le patron du club italien a déjà signifié qu’il ne laissera partir son joueur qu’au bon prix.

Africa Top Sports