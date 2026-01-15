Kaffrine : Décès de Mbaye Thiam, Directeur régional de la Santé

La région de Kaffrine est en deuil.Le Dr Mbaye Thiam, Directeur régional de la Santé, est décédé dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026 en Turquie, où il était évacué pour des soins médicaux. Son décès, survenu des suites de sa maladie, constitue une grande perte pour le secteur de la santé à Kaffrine.

Reconnu pour son professionnalisme, son sens du devoir et son engagement constant au service des populations, le Dr Mbaye Thiam a marqué de son empreinte la gouvernance sanitaire régionale. Il a œuvré au renforcement du système de santé et à l’amélioration de l’accès aux soins pour les communautés locales.