Italie – Viol de mineure : 3 ans et 4 mois de prison au Sénégalais

Le Sénégalais écope d’une peine de 3 ans et 4 mois pour avoir violé une mineure à la plage de Jesolo, il y a un an, rapporte ilmattino.it,

Condamnation

Mohamed Gueye, 25 ans, est accusé d’avoir violé une jeune fille de 15 ans du Frioul-Vénétie Julienne, dans la nuit du 23 août 2018, sur la plage de Jesolo. Il a été condamné à trois ans et quatre mois de prison. La sentence a été lue, hier mercredi après-midi, par le juge de Venise, un peu plus d’un an après les faits.

Lieu du délit

Le sieur Gueye et la jeune femme s’étaient rencontrés, le soir même, dans un restaurant de Piazza Mazzini. Ensemble, ils ont alors décidé de se diriger vers la plage, comme le confirment les images enregistrées par les caméras de surveillance. Et, selon les déclarations du mineur, Gueye l’a violée.

Une conjonction sexuelle consentie ?

La victime présumée avait demandé de l’aide et Gueye avait été arrêté par l’équipe mobile, 48 heures après les faits, à Mestre. Le prévenu a reconnu immédiatement les faits reprochés, ajoutant toutefois que la conjonction sexuelle était consentie. Le procureur Massimo Michelozzi avait demandé une peine de six ans et six mois.