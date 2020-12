Incroyable!! Mo Gâtes s’affiche avec un Jet Privée qui pèse 100millions

Faire du buzz dans la toile ce n’est pas ce qu’on apprend à l’homme d’affaire Mo Gate loin de la, on peut dire maintenant, c’est devenu comme boire de l’eau pour lui. Après ces sorties extravagantes dans le but d’attirer les convoitises et faire du buzz jadis. En effet, il a encore frappé fort dans une vidéo publié sur le réseau social intagram l’homme d’affaire sénégalais s’est encore une fois illustré à travers un jet privé qui pèse 100 millions de dollars à l’occasion de sa tournée aux États unis, une attitude qui n’en finit pas de surprendre les Sénégalais.