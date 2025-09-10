Incidents contre le Sénégal, la RDC dans le viseur de la FIFA

La colère a débordé au Stade des Martyrs. Mardi soir, après la défaite des Léopards congolais face aux Lions de la Teranga (2-3), des supporters congolais ont transformé l’enceinte sportive en champ de désolation. Sièges arrachés, portes endommagées, jets de projectiles sur les joueurs : la soirée de football a viré au chaos, ternissant l’image du sport congolais sur la scène internationale.

De plus, des supporters sénégalais, venus encourager leur équipe, ont été pris pour cible par des supporters congolais au stade. Pour des raisons de sécurité, ces derniers ont été évacués avant même le début de la rencontre.

A la fin de la partie, des heurts ont éclaté entre supporters et forces de l’ordre, qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et rétablir l’ordre public.

A ce jour, les autorités congolaises n’ont pas encore communiqué de bilan officiel des dégâts matériels. Cependat, le ministre des Sports, Didier Budimbu, a exprimé sa profonde indignation face aux actes de vandalisme perpétrés par certains supporters congolais au Stade des Martyrs.

Sanctions prévues par la FIFA

Le Code disciplinaire de la FIFA, notamment dans ses articles 16 et 67 (révisé en 2023), prévoit plusieurs sanctions en cas de troubles dans les stades.

Ces sanctions visent principalement la fédération ou le club dont les supporters sont responsables d’actes inciviques.

Les sanctions vont de simples amendes financières à des mesures sportives sévères telles que l’organisation de matchs à huis clos, la fermeture de stades, des relégations, voire des exclusions de compétitions.

« Plus les troubles sont graves, plus les sanctions sont strictes », rappellent les articles 16 et 67. En cas de récidive, la FIFA peut durcir les mesures, comprenant des défaites par forfait, des réductions de points ou encore des exclusions.

Les jets de projectiles et les actes de vandalisme sont qualifiés d’infractions graves à la sécurité et à la discipline, donnant lieu à des sanctions financières et sportives proportionnelles à la gravité des faits.

A titre d’exemple, lors des barrages de la Coupe du Monde 2022 entre le Maroc et la RDC au stade Mohamed VI, des supporters marocains avaient jeté des projectiles et envahi le terrain.

Le Maroc avait été sanctionné d’une amende de 30 000 francs suisses (environ 37 000 USD) et le match suivant joué à huis clos.