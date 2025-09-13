Un spectaculaire incendie s’est produit ce samedi matin à proximité de la mairie des HLM Grand Yoff. Une fourgonnette transportant du gaz a pris feu alors que ses occupants se trouvaient encore à l’intérieur. Parmi les trois passagers, l’un a été légèrement brûlé à l’épaule.

Selon des témoins, le sinistre est survenu après une panne technique. En ouvrant le capot pour en identifier la cause, le chauffeur aurait provoqué une étincelle, déclenchant instantanément les flammes.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus. Mais il a fallu l’appui d’une seconde équipe équipée de moyens plus sophistiqués pour venir à bout de l’incendie. Après plus d’une heure d’efforts, le feu a été maîtrisé, laissant la fourgonnette totalement calcinée.