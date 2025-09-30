De retour du Canada pour accompagner sa famille après le décès tragique de son père, Serigne Touré s’est retrouvé malgré lui au cœur d’une affaire judiciaire. Son père, Serigne Issa Touré, maître coranique retrouvé sans vie au fond d’un puits à Bambilor (Noflaye), avait suscité une vive émotion. Mais au lieu de se consacrer au deuil et aux démarches successorales, le fils a comparu devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.

Peu après son arrivée à Dakar, Serigne Touré, 42 ans, restaurateur au Canada, effectuait un déplacement à Thiaroye en compagnie de son cousin Oumar Gackou, électromécanicien de 44 ans résidant en Angleterre. Leur voiture, dont le pare-brise avait été brisé plus tôt dans un accident à la Sicap-Foire, les conduisait chez un mécanicien. C’est au retour, au niveau du rond-point de Thiaroye, qu’un agent de police (Asp) les a interpellés, rapporte L’Observateur.

Selon le procès-verbal, les deux hommes auraient tenté de forcer le passage dans un embouteillage en fonçant sur l’agent. Une version que Serigne Touré a vivement contestée devant le juge : « L’Asp était sur le trottoir, nous n’avons jamais foncé sur lui. »

Le magistrat lui a également reproché d’avoir proféré des menaces en déclarant : « Vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez le regretter. ». Interrogé sur ces allégations, le prévenu a reconnu avoir prononcé la première phrase, mais nie catégoriquement la menace.

Autre grief relevé par le tribunal : Serigne Touré aurait filmé les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. L’intéressé a admis avoir pris quelques photos, un geste qu’il dit regretter aujourd’hui, tout en niant toute intention provocatrice.

Face à l’accusation, l’avocat de Serigne Touré a plaidé les circonstances atténuantes, invoquant le poids du deuil et le choc émotionnel : « Mon client venait d’enterrer son père, une figure religieuse dont la disparition a bouleversé sa famille et toute une communauté. Son esprit était accaparé par les démarches successorales ; il n’avait en rien l’état d’esprit d’un rebelle. » Oumar Gackou, qui était au volant, a quant à lui nié toute conduite dangereuse, rappelant qu’il conduisait un véhicule déjà endommagé.

Le procureur, lui, a demandé une sanction ferme : « Les actes de rébellion se multiplient. Il faut envoyer un signal fort », a-t-il déclaré, réclamant trois mois de prison ferme et 300 000 FCFA d’amende pour chacun des deux accusés.

Après délibéré, le tribunal a relaxé les prévenus pour mise en danger de la vie d’autrui et violences, mais les a reconnus coupables de rébellion et d’outrage. Serigne Touré a été condamné à deux mois de prison avec sursis, et Oumar Gackou à un mois avec sursis.