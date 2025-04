Gatsa Gatsa parlementaire: Les députés de l'opposition s'unissent et déclarent la guerre à...

Le groupe parlementaire Takku-Wallu dirigé par Aissata Tall Sall et certains députés non inscrits ont déclaré ce mardi 9 Mars à travers une conférence de presse organisée à Fun City, leur décision de boycotter la rencontre prévue le même jour à l’assemblée nationale avec le Premier Ministre pour les questions au gouvernement et portant sur les sujets d’actualités.

Revenant sur les raisons qui ont motivé leurs décisions, les voix autorisées du jour ont évoqué plusieurs motifs parmi lesquelles:

Manque de courtoisie du président de l’assemblée nationale qui, selon eux, se permet de violer manifestement le règlement intérieur de l’assemblée nationale allant même jusqu’à permettre venant assister aux débats, de filmer, hurler voir même insulter et menacer des députés de l’opposition.

Pour preuve, Thierno Alassane Sall qui lisait la déclaration préliminaire avait révélé que deux députés dames appartenant à l’opposition ont failli se faire prendre en partie par des militants qui se permettaient de les filmer.

Thierno Alassane Sall et ses collègues orateurs ont aussi tour à tour dénoncé une manipulation de la liste d’orateurs par le président El Malick, un acte qu’il qualifient d’indigne et contraire aux valeurs démocratiques incarnées par Lamine Guèye, premier président de l’institution précitée.

La bande à Aissata Tall et leurs collègues non inscrits ont ainsi appelé leur président à se départir de son manteau de partisan pour vêtir son veste de président de l’assemblée nationale en veillant au respect stricte du règlement intérieur et des droits de tous les députés quelque soit leur appartenance.

Les députés conférenciers ont pour la même occasion évoqué pour le dénoncer, ce qu’ils considèrent comme une discrimination dans les prises de parole notés lors des passages du premier ministre Ousmane Sonko pour les questions d’actualités au gouvernement. Selon les députés de l’opposition, en plus des invectives, des menaces doublées de manque de respect que ferait montre le chef du gouvernement à leur égard, le président de l’assemblée nationale s’arrose le pouvoir de les priver le droit de réplique en leur refusant une seconde prise de parole qui leur revient de droit. Une violation, selon eux, du règlement qui serait suavement orchestré par El Malick Ndiaye pour permettre à Ousmane Sonko de dérouler comme bon le semble.

Mieux, les parlementaires de l’opposition accusent Ousmane Sonko de fouler au pied, les dispositions du règlement intérieur pour fixer à sa guise, son propre agenda et les sujets d’actualités qui l’intéressent avant de venir à l’assemblée nationale. Une prérogative qui revient exclusivement de droit à la conférence des précédents qui reste et demeure la seule structure parlementaire habilité à s’arroser de tels pouvoirs.