Mercredi matin, une enseignante de 66 ans a été poignardée au visage par un élève de 14 ans, au collège Robert Schuman de Benfeld, dans le Bas-Rhin, en France. La victime a été hospitalisée en urgence relative, ses jours n’étant pas en danger. L’agresseur, placé en foyer et connu de l’établissement pour des tags nazis, s’est ensuite poignardé lui-même et a été hospitalisé en urgence absolue après avoir été réanimé sur place.

Le recteur de l’académie de Strasbourg, Olivier Klein, a confirmé l’ouverture d’une enquête judiciaire et a exprimé son soutien à l’enseignante et à l’équipe éducative. Il a fermement condamné l’agression, soulignant que la sécurité dans les écoles est une priorité. Le parquet de Strasbourg est en charge de l’enquête, et le parquet national antiterroriste (PNAT) observe la procédure. Pour l’heure, aucune qualification terroriste n’est retenue.