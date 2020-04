Football : la Premier League pourrait redémarrer le 8 juin

Selon les informations publiées ce samedi dans la presse britannique, le championnat anglais réfléchit à une reprise des rencontres le 8 juin et pourrait envisager une clôture de cette saison 2019-2020, tronquée par la pandémie de Covid-19, autour du 27 juillet.

« Restart Project », c’est le nom que le gouvernement anglais, les dirigeants de la Premier League et des représentants d’autres sports ont donné au projet de réflexion pour une reprise des compétitions sportives en Angleterre.

Les discussions autour de la mouture de ce projet ont débuté outre-Manche. Différentes mesures ont été appréciées par le championnat anglais : matches à huis clos, voire disputés sur terrain neutre avec un nombre restreint de spectateurs pour éviter les déplacements, mise sous quarantaine des joueurs ou encore des tests sanitaires systématiques.

400 personnes maximum dans un stade

D’après les journaux The Telegraph et The Times, le projet de reprise soutenu par la Premier League prévoit un maximum de 400 personnes par enceinte. Ces dernières devront être obligatoirement testées au préalable et elles-mêmes soigneusement choisies en fonction du cadre sanitaire qui sera en vigueur. Malheureusement, certains freins apparaissent aux yeux des décideurs anglais. Le manque de tests disponibles pose notamment problème.

Néanmoins, un élement clé laisse à penser que ce projet est crédible : plusieurs actionnaires majoritaires de clubs en Angleterre ont approuvé ce « restart project ».