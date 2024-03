Kaba Diawara reconduit à la tête du Syli National de Guinée

L’entraîneur Kaba Diawara sera de nouveau aux commandes du Syli National de la Guinée, confirmant la confiance que lui porte la Fédération guinéenne de football (Feguifoot). Son contrat, venant à échéance, a été renouvelé pour prolonger l’aventure débutée avec succès. Ceci survient après que Diawara a mené l’équipe de Guinée au prochain tour de la CAN 2023, en faisant face à des adversaires de taille tels que le Sénégal, le Cameroun et la Gambie.

Non seulement l’équipe de Diawara s’est frayé un chemin dans une poule ardue, mais elle a également décroché son billet pour la phase à élimination directe de la CAN pour la première fois en plus de deux décennies. Un exploit qui a sans doute pesé dans la balance pour la reconduction de son contrat et de celui de son équipe technique.