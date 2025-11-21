Fadilou Keïta, un “homme de paille” dans la stratégie de discrédit contre Aminata Touré (Par Pape THIAM)

Face aux sorties répétées de Fadilou Keita, Directeur général de la CDC, brandissant le rapport de l’Inspection Générale d’État (IGE) telle une arme politique, il apparaît évident que nous ne sommes pas face à une démarche de transparence, mais à une grossière tentative d’acharnement contre Mme Aminata Touré. Depuis sa nomination par le Président de la République pour piloter la structuration de la coalition « Diomaye Président », certains acteurs, manifestement nerveux et inquiets, multiplient les attaques calculées.

Que Fadilou Keita se rassure : personne n’est dupe. Son intervention n’est ni spontanée ni innocente. Elle s’inscrit dans une stratégie orchestrée par des commanditaires tapis dans l’ombre, qui voient dans le retour de Mme Aminata Touré au premier plan un danger réel pour leurs intérêts. En agitant publiquement un rapport administratif, il révèle moins une volonté de vérité qu’un empressement maladroit à discréditer une femme au parcours irréprochable, dont l’engagement pour la transparence, la reddition des comptes et la bonne gouvernance n’a jamais varié.

Ceux qui tentent aujourd’hui de la salir oublient que Mme Aminata Touré a été l’une des figures les plus combatives contre les dérives, le clientélisme et la dilapidation des ressources publiques. Elle n’a jamais tremblé face aux responsabilités, aux dossiers sensibles ou devant les pressions politiques. Ses décisions et son action au service de l’État ont toujours visé un objectif : l’intérêt général.

En réalité, les attaques de cet homme de paille, trahies par ses agitations, ne font que révéler une angoisse grandissante chez ceux qui, protégés jusque-là par leurs réseaux, réalisent que la nouvelle dynamique politique en marche pourrait enfin mettre fin à certaines pratiques opaques.

La mise en garde est claire : ceux qui tirent dans l’ombre, qui alimentent les manœuvres de déstabilisation et poussent des seconds couteaux en première ligne, devront assumer leurs actes. Le débat politique est légitime, mais l’instrumentalisation des institutions, les attaques personnelles, la manipulation de l’opinion et les règlements de comptes masqués sous de faux airs de vertu ne passeront pas.

Mme Aminata Touré, forte de son expérience, de sa crédibilité et du soutien renouvelé qui l’entoure, ne se laissera pas entraîner dans ce bas niveau. Et le peuple sénégalais n’est pas dupe : il connaît la valeur de ses serviteurs comme il sait reconnaître les manœuvres de ceux qui ont peur de l’avenir.

Les intimidations n’arrêteront ni son travail, ni sa détermination à se battre pour un Sénégal plus transparent, plus juste et plus responsable.

Les Sentinelles du

Mouvement pour l’Intégrité,

le Mérite et I ‘Indépendance (MIMI)