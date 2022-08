C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, le premier site d’investigation de l’Afrique de l’Ouest est en mesure de vous annoncer que Babaly Kalidou Sall plus connu sous le nom de Kaliphone Sall peut espérer quitter le Sénégal dans les 48 heures.

A en croire des sources proches du palais, un passeport diplomatique a été établi à son nom pour lui permettre de rejoindre la France d’où il est venu depuis 3 mois suite à une invitation du camp présidentiel de venir l’aider dans sa campagne lors des législatives. Alors que de nombreux activistes s’étaient permis de “féliciter” le régime qui aurait piégé Kaliphone Sall pour le faire venir au Sénégal et le bloquer au pays, Kéwoulo a appris que l’homme s’apprête même à quitter le territoire national dans les heures à venir. Et le document de voyage qui a été confectionné en son honneur porterait le numéro 20PD09….

Pour rappel, Babaly Kalidou Sall est un militant APR âgé de 40 et qui a été pendant un temps en rupture de banc avec ses anciens camarades de parti. Pendant ce temps, il s’est permis d’insulter le chef de l’Etat, Macky Sall, dans tous ses lives Facebook. Pendant ce temps, il cherchait à obtenir un statut de réfugié politique en France. Lorsque cette demande lui a été refusée, il s’est rapproché du régime de Macky Sall et leur a fait une amende honorable. Finalement, après avoir obtenu le pardon du président, il est devenu l’un de ses plus grands laudateurs sur les réseaux sociaux avant d’accepter de revenir au pays les soutenir pendant cette dernière campagne législative alors les procédures d’obtention du statut de réfugié politique ne sont pas encore bouclées.