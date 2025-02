Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène, a révélé ce lundi que seules 7 273 des 23 000 localités rurales du Sénégal disposent actuellement d’électricité. Lors d’un séminaire de renforcement des capacités des députés membres de la commission de l’Énergie et des ressources minérales. Il a expliqué que malgré les progrès réalisés, une grande partie du territoire reste encore dans l’obscurité.

“Sur les 23 000 localités rurales qui existent au niveau national, seulement 7 273 sont électrifiées pour le moment”, a précisé Jean-Michel Sène, soulignant que l’électrification rurale reste un défi majeur pour le pays.

Le séminaire avait pour objectif d’informer les parlementaires sur les missions et programmes des agences et structures sous la tutelle du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi que de la présidence de la République.

« Actuellement, 5 663 autres localités rurales sont en cours d’électrification, mais 8 457 demeurent non électrifiées. Le taux d’électrification rurale se situe à 65,67 %, tandis que le taux d’accès à l’électricité dans l’ensemble du pays est de 86 %, a ajouté le directeur général de l’ASER ».

Jean-Michel Sène a attiré l’attention sur le “gap” existant entre les localités déjà électrifiées et celles qui ne le sont pas encore, soulignant l’importance de renforcer les efforts pour combler cet écart. Pour ce faire, il a appelé à une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés, afin de surmonter les obstacles exogènes et d’optimiser l’efficacité des projets en cours.

“Il faut une collaboration étroite avec les acteurs pour éviter les facteurs bloquants”, a insisté M. Sène, ajoutant que l’ASER explore des solutions moins coûteuses, privilégiant le financement endogène.

L’agence travaille également en partenariat avec le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), la Banque nationale de développement économique (BNDE) et d’autres acteurs pour mobiliser les fonds nécessaires à l’électrification rurale.

Enfin, Jean-Michel Sène a insisté sur la nécessité d’industrialiser la production des équipements nécessaires au développement de l’électrification rurale, comme les accessoires de ligne ou les transformateurs. L’ASER collabore avec le secteur privé pour produire ces équipements localement et ainsi réduire les coûts liés à l’électrification du pays.