DPG : Amadou Ba annonce une subvention de 450 milliards FCFA pour l’année 2023

« La stabilisation des prix des produits de grande consommation des ménages aura coûté un montant global de 157 milliards en 2022. Les principaux produits concernés par ce soutien direct aux ménages sont le blé, l’huile, le sucre, le riz et le maïs. Un montant de 450 milliards FCFA est prévu au titre des subventions pour l’année 2023 dont 350 milliards pour l’énergie », a indiqué Amadou Bâ.

Parlant des bourses de sécurité familiale, il précise qu’ « en 2022, à travers les bourses de sécurité familiale, l’État a soutenu financièrement les 543 mille familles les plus vulnérables, à hauteur de 42 milliards pour consolider leur pouvoir d’achat. Le Gouvernement a mis en œuvre divers programmes dédiés à l’insertion professionnelle, à la promotion de l’auto-emploi des femmes et des jeunes, notamment avec le programme « Xeyu ndaw ñi », doté d’une enveloppe de 450 milliards ».

L’ancien ministre des Finances a aussi rappelé : « la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a octroyé entre 2018 et 2022 des financements à hauteur de 100 milliards de francs au profit plus de 204 mille bénéficiaires, dont plus de 75% de femmes. Notre Gouvernement se fera fort d’affermir l’État républicain. Cette consolidation passe par la modernisation de l’Administration, l’amélioration du fonctionnement de la Justice et le renforcement de la sécurité et de la stabilité sociale qui sont les fondements d’une paix durable.

Ibrahima Mansaly (reporter sur place )