Les choses se sont corsées pour l’ancienne ministre du tourisme d’Abdoulaye Wade. En effet, du tribunal de Dakar, il nous est revenu que le procureur de la République a décidé de poursuivre l’ancienne ministre pour “outrage à agent”, “violation du couvre feu” et “faux et usage de faux”.

Les mêmes chefs d’accusation ont été retenus à l’encontre de son frère. Ce dernier, qui était avec elle à bord de ce véhicule sorti dans la nuit du vendredi au samedi 30 janvier 2021, “pour aller chercher de quoi manger aux enfants”, a vu son dossier se corser par la conduite sans permis. En clair, la gendarmerie soupçonne aussi le frère du ministre de conduire sans avoir sinon obtenu de permis, l’avoir présenté aux gendarmes. Le procureur de la République, qui a entendu les mis en cause, a décidé de les placer sous mandat de dépôt.

Sauf revirement de dernière minute, puisque l’offense au chef de l’Etat qui est constante dans cette affaire n’a pas été visée, ils devront se présenter ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Si jamais le maitre des poursuites décidait de viser cette infraction, le dossier Aminata Lô Dieng pourrait prendre de grosses proportions et atterrir sur la table d’un juge d’instruction. Et le séjour carcéral de l’ancienne ministre risquerait d’être plus long.