Demi-finale CAN Beach Soccer : Le Sénégal affronte le Maroc ce vendredi

Les demi-finales de la CAN Beach Soccer 2022 vont se disputer ce vendredi 28 mai 2021. Le Sénégal fera face au Maroc. Les hommes de Ngalla Sylla devront battre les “Lions” de l’Atlas pour espérer une qualification en finale. L’autre demi-finale va opposer le Mozambique à l’Ouganda.

Les « Lions » vont disputer la demi-finale de Beach soccer, ce vendredi 28 mai 2021. Les protégés de Ngalla Sylla sont à leur 9e demi-finale en autant de participations dans cette compétition continentale.

Pour décrocher son ticket en finale, le Sénégal devra battre le Maroc. Pour rappel, les deux équipes se sont rencontrées durant la préparation de la CAN et ont disputé 3 matchs amicaux, tous remportés par les hommes de Ngalla Sylla. Le Maroc a enregistré une défaite durant ce tournoi et s’est relancé en battant les Seychelles et en éliminant l’Egypte.

L’autre affiche va opposer le Mozambique à l’Ouganda. Pour démarrer cette journée, un match de classement pour la 5e place va opposer la Tanzanie à l’Egyptek rapporte Wiwsport.

Programme du jour:

15h: Tanzanie v Egypte (Match de classement)

16h15: Mozambique v Ouganda

17h30: Sénégal v Maroc