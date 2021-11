Dembo DIATTA l`étudiant noir au Québec au Canada

Mon nom est Dembo DIATTA, actuellement étudiant au baccalauréat en actuariat à l`Université du Québec à Montréal.

Mon histoire au Québec est en gros celle du coq que des blancs ont voulu égorger et qui, ayant échappé au sacrifice ultime de blancs québécois, traîne son sang partout sur son passage. La gêne occasionnée chez les responsables les a conduits à vouloir achever le coq avec l`appui de leurs <parents> blancs tellement le sang est très important et la gêne immense.

Je suis arrivé au Québec en aout 2008 pour un doctorat (PhD) en Statistique à l`Université de Montréal.

J`ai été exclu du programme de doctorat en statistique essentiellement à cause de l`examen de synthèse de probabilités. Je devrais passer cet examen mais la direction du programme ne m`a jamais permis de suivre le cours de probabilités que mes autres camarades au doctorat ont pourtant eu l`obligation de suivre. L`exclusion n`a pas été juste lorsqu`on tient compte du fait que j`étais le seul des 4 étudiants qui ont passé cet examen à ne pas avoir suivi le cours de probabilités ni obtenu l`autorisation de le faire. J`en avais parlé à mon directeur sans succès.

Au moment de mon exclusion, j`avais déjà validé 16,5 crédits. J`ai donc demandé une admission en maitrise en statistique pour récupérer ces 16,5 crédits et partir avec un diplôme. Il me restait alors à compléter la deuxième partie du cours de consultation statistique (1,5 crédits) et faire mon mémoire de recherche qui devrait compter pour 27 crédits. J`ai encore été exclu de la maitrise en statistique d`une façon cruelle. Il a fallu que je lutte des mois durant pour que je sois réintégré avec bien des manières. Puis, un autre incident est survenu en lien avec les résultats de recherches que j`ai obtenus en tant qu`étudiant de maîtrise. Les courriers échangés à l`époque avec des membres de l`université sur toutes ces injustices ainsi qu`avec Madame P. D. ombudsman de l`Université de Montréal qui est intervenue sur le dossier à ma demande, m`ont conduit en prison où je suis sorti le dimanche 03 octobre 2011. La police m`a brutalisé lors de l`arrestation chez moi le vendredi du 30 septembre 2011 vers le coucher du soleil. C`est finalement le tribunal administratif qui a tranché par un verdict de non-responsabilité criminelle. Je n`ai jamais vu le contenu de la preuve que j`ai toujours envie de voir mais j`ai la décision du jugement. J`ai été durant tous ces événements un peu comme un mouton dans un milieu de blancs.

Même si mon rapport de recherches avait été tapé, qu`il me restait à corriger quelques petites choses comme la qualité du français et la mise en forme, j`ai choisi de tout laisser tomber et de quitter car je voyais venir une autre persécution. Après cela, je n`ai vraiment jamais eu la paix au Québec. Et depuis ces malheureux événements jusqu`aujourd`hui, ma vie au Québec est en gros faite d`écoutes téléphoniques, de bizarreries électroniques, de cabales et de persécutions jusqu`à l`Université du Québec à Montréal où j`ai débuté mes cours en octobre 2012. J`avais appelé dans le courant de 2013 la ligue des droits et libertés. Je suis tombé sur une boite vocale où j`ai eu à laisser un message à une dame. La dame m`a rappelé des jours après sans réussir à me joindre. Compte tenu des agents en civil qui me suivaient très souvent, de la persistance de la persécution de la police et du fait que des policiers en tenue me répondaient que ça n`allait pas dans ma tête, que personne ne me suivait, j`ai choisi de laisser faire. Je savais qu`ils se servaient du jugement du tribunal administratif. J`ai choisi cette attitude pendant longtemps jusqu`à ce que suffisamment de personnes tant dans mon entourage qu` à mon lieu de travail se rendent compte que la police est sur moi. À partir de là, j`ai choisi de me défendre à ma façon. Je me suis d`ailleurs défendu après mon renvoi le 27 février 2015 des p. a. V. où des employés ont même constaté que la police est sur moi. J`ai été accusé à v. d`avoir intimidé un inspecteur avec un couteau de travail (UNE FABRIQUE). Je me suis défendu. Je leur ai dit d`aller où ils veulent, je vais me défendre. J`ai ensuite été au chômage où j`ai été payé jusqu`en janvier 2016 avec bien des manières. Ce sont ces années de défense à ma façon qui m`ont conduites aujourd`hui à la ligue des noirs du Québec après avoir contacté des structures de blancs essentiellement dans le milieu universitaire. Je vais me défendre tout le temps, toujours et à chaque fois même s`il faut le faire seul contre tous.

À l`Université du Québec à Montréal, cela a commencé au niveau de mes copies d`examens dans la deuxième moitié de l`année 2013. Là aussi, j`ai laissé faire malgré ce que je subissais dans certains cours, essentiellement au début dans les cours siglé ACT (actuariat). En été 2015, j`ai écrit à l`enseignant D. C. du cours ACT2220 pour consulter mes copies suite à la note finale de C qu`il m`avait attribuée. Je n`ai pas pu voir ma copie du final même si j`en avait fait la demande. L`enseignant m`avait dit avoir recorrigé mes copies et avoir finalement donné un B-. Pour ne pas envenimer les choses, je me suis contenté de lui dire merci même si la copie n`a pas pu être vue. Il y a eu d`autres cours pour lesquels j`ai laissé passer des choses injustes dans l`espoir que les choses vont s`arrêter d`eux-mêmes après le cours ACT2220 de l`été 2015. En hiver 2016, l`enseignant M. L. du cours ACT3040 m`intimide en pleine classe un peu comme les lutteurs sénégalais intimident avant leur combat de lutte. Il m`a réprimandé à l`examen intra ainsi qu`à l`examen final. Cette fois ci, je choisis de contester officiellement et d`aller jusqu’en comité de révision exceptionnelle. Les procédures ont duré jusqu`au 22 juin 2016 mais quelques jours après, la note du final fut reconduite dans les deux examens du cours INF1120 Programmation I de l`enseignante M. L. . Elle m`a donné un E (échec) avec 69,42%. J`ai laissé faire. Mais moins de 6 mois après la fin de la session d`été 2016, j`ai écrit à l`enseignante M. L. du cours INF1120 pour lui demander de me conserver mes copies d`examens car j`en aurai besoin. Je peux dire plus sur d`autres cours.

Pour le cours ANG2053 de l`automne 2016, l`enseignante D. L. m`a donné une injuste note de E (échec) avant de la changer en D après que je l`ai envoyé un courrier pour qu`elle me rende des points qu`elle m`a sciemment pris sans aucun motif valable.

Je finis cette chronique sur les notes par la session d`hiver 2017 où une correction que je trouve injustice a été effectuée par l`enseignant J. S. Y. dans le cours ACT2040. J`ai déposé le 19 mai 2017 une demande de modification de note qui doit éventuellement être suivie d`une demande de révision exceptionnelle. Les choses traînent comme pour la demande faite pour le cours ACT3040 en hiver 2016 avec l`enseignant M. L. . Je précise d`ailleurs que pour la décision que j`ai reçue avec bien des manières suite au comité de révision exceptionnelle de l`hiver 2016, le document de la décision du comité ne porte ni le logo de l`UQAM ni le nom du signataire. Madame M. B. , l`ombudsman à l`UQAM, m`a garanti que ce document est juridiquement valable, qu`il a été signé par J. P. B. Directeur du baccalauréat en actuariat de l`UQAM. Ce même J. P. B. a écrit une lettre d`appui au doyen de la faculté des sciences lors de la course au rectorat qui a eu lieu entre le 17 février et le 26 mai 2017. D`ailleurs pour la première fois de l`histoire de l`UQAM, une course au Rectorat n`a donné de vainqueur ni après le premier tour ni après le second. Une autre consultation sera lancée en septembre 2017. L`actuel Recteur R. P. a demandé à partir. Je l`ai d`ailleurs écrit une fois concernant la persécution dont je fais l`objet. Je l`ai aussi fait un CC dans un courrier que j`ai adressé au registrariat à propos de la décision de la demande de modification du cours ACT2040 en hiver 2017. D`ailleurs depuis l`hiver 2016, dans l`ensemble de mon dossier, j`ai écrit aux personnes ou entités suivantes (liste non exhaustive):

L`Association du secteur des sciences de l`UQAM à qui j`ai transféré beaucoup de courriers,

Monsieur J. P. B. Directeur du baccalauréat en actuariat de l`UQAM,

Monsieur R. F., Directeur du Département de Mathématiques de l`UQAM,

Madame M. B. l`ombudsman de l`UQAM,

Madame M. R. , Bureau d`intervention et de prévention en matière de harcèlement de l`UQAM,

Monsieur R. P. , Recteur de l`UQAM,

Madame L. L. , Analyste au service de la prévention et de la sécurité de l`UQAM. J`ai refusé de rencontrer cette dame qui m`a dit être envoyée par R. P. pour enquêter. La suite m`en a donné raison. J`ai suffisamment de raison et de vécu pour ne pas leur faire confiance ni croire à leur soi-disant bonne volonté à m`aider. Ils me font saigner. Je n`ai confiance ni au SPVM, ni à la SQ ni à tout autre service de sécurité au Canada. J`ai beaucoup appris.

Monsieur M. P. et Monsieur A. D. de l`UQAM à qui j`ai écrit le 07 juin 2017 pour leur envoyer la décision du comité de révision exceptionnelle de ma demande de l`hiver 2016 pour le cours ACT3040.

Le registrariat ainsi que le service des comptes étudiants de l`UQAM.

M. L. , D. L. , D. C. , M. L. , C. P. , J. S. Y. qui ont eu à être enseignants dans des cours que j`ai pris. Y. est étudiant en maîtrise en actuariat et finance, M. un ancien diplôme du baccalauréat en actuariat de l“UQAM.

Mon dossier est lourd et complexe. Je ne suis pas sûr que plus de trois ouvrages puissent suffire à raconter ce qui m`est arrivé au Québec et qui continue toujours de m`arriver. C`est pourquoi je préfère y aller de façon fragmentaire. Cette affaire est très loin d`être finie. La police est très bien consciente de ce qu`elle a fait et de ce qu`elle est en train de faire. L`Université du Québec à Montréal est très bien consciente de ce qu`elle a fait et de ce qu`elle est en train de faire.

J`envisage beaucoup de publier mon histoire dans un journal officiel ou dans un livre. Dans tous les cas, m`opposer à toutes ces injustices impunies à ciel ouvert est un droit et un devoir absolu, imprescriptible, inaliénable et non négociable. Jamais et au plus grand jamais je ne vais y renoncer. Je vais le faire avec dignité.

Pour m`arrêter là sur ce premier fragment de mon histoire au Québec et qui ressemble à une aiguille dans un verre d`eau, je vous dirai qu`à notre plus jeune âge à l`école de mon pays natal, nous lisions parfois des romans qui parlaient d`étudiant noir chez les blancs. Le ton n`y était pas méchant mais il était ironique. Aujourd`hui encore, je m`en souviens encore comme si c`était hier. C`est aussi une façon pour moi de dissiper les souffrances, les peines et les douleurs endurées durant ma vie faite de cabale, de persécution, d`écoutes téléphoniques, de bizarreries électroniques au Québec, un Québec si froid.

L`état québécois et l`état canadien seront tenus pour responsables de tout ce qui arrivera à moi-même, à ma femme, à mes proches tant au Canada qu`à l`extérieur du Canada.

Dembo DIATTA, l`étudiant noir, juillet 2017.

La suite prochainement