Décès par noyade à la plage de Malibu: Voici la vérité sur ce qui s’est réellement passé

Kewoulo est en mesure de vous livrer la vérité sur les circonstances du décès de 3 élèves survenu, hier, vendredi 9 Mai à la plage de Malibu.

D’après les témoignages recueillis par nos reporters auprès des maîtres nageurs et chez certains habitués des lieux, les victimes auraient été averties, dès leur arrivée sur les lieux, par les maîtres nageurs, que l’endroit qu’elles voulaient fréquenter est interdit à la baignade.

Nos sources affirment que malheureusement, les conseils prodigués par les préposés à la sécurité de la plage, n’ont pas été respectés par les les défuntes élèves qui auraient été accompagnées par des garçons et voulaient semble-t-il se mettre à l’abris des regards des autres baigneurs et agents de surveillance.

Baye Modou Kara, le maitre nageur en poste ce jour, nous révèle qu’il aurait réussi dans un premier temps à chasser les collégiennes en classe de 5e de l’endroit avant que celles ci, n’aient remonté la corniche en empruntant une voie de contournement pour échapper à sa vigilance et accéder à l’eau.

Le gardien des lieux d’ajouter que, c’est 2h après la noyade des élèves du CEM Thiaroye 2 et de la Cité des Enseignants, qu’un garçon témoin du drame serait venu l’alerter de ce qui se serait passé à plus de 300 mètres de son poste de garde et de la zone autorisée à la baignade. Il poursuit que l’alerte a été tardive puisque, les efforts fournis par lui et ses camarades surveillants, qui se sont précipités à plonger dans les eaux aux cotés des sapeurs pompiers qui n’ont pas tardé à arriver sur la scène; étaient vains. Deux parmi les trois victimes ont été repêchées mortes tandis que la troisième est toujours portée disparue jusqu’au moment où nous quittions les lieux.

Ces déclarations de Baye Modou ont été soutenues par des femmes écailleuses de poissons qui ont révélé à leur tour, avoir eu à gronder à maintes reprises des écoliers qui osaient s’écarter de la zone autorisée ou s’adonner à des jeux ou pratiques indécentes.

Avec l’arrivée de l’été et les vacances scolaires, la prudence sera de rigueur pour que ce genre de drame ne se reproduise pas.