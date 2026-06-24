L’Office national de lutte contre la corruption passe à la vitesse supérieure en s’associant à la presse pour une promotion de la transparence et la bonne gouvernance. Un atelier de renforcement des capacités a été consacré aux journalistes et professionnels des médias ce mardi, dirigé par le président de l’Ofnac.

Face aux retards enregistrés dans les déclarations de patrimoine, Moustapha Ka, a lancé un ultime avertissement aux personnes assujetties à cette obligation légale. L’institution leur accorde un dernier sursis, fixé au 31 juillet. Une échéance que le patron de l’OFNAC qualifie de « délai ferme », excluant toute possibilité de prorogation. «Concernant la déclaration de patrimoine, nous avons décidé d’accorder aux personnes assujetties un délai fixé au 31 juillet », a-t-il annoncé.

Passée cette date, les contrevenants s’exposeront aux sanctions prévues par la loi. Moustapha Ka prévient que celles-ci seront appliquées sans distinction, « sans considération de statut ni de position ». Le message est clair : nul ne bénéficiera d’un traitement de faveur.

Déterminé à renforcer la transparence dans la gestion publique, le président de l’OFNAC a exhorté les assujettis à produire des déclarations « sincères et exhaustives », reflétant fidèlement l’ensemble de leur patrimoine.

L’institution affirme déjà être à pied d’œuvre pour identifier les retardataires et les rappeler à leurs obligations. « À l’OFNAC, nous ne lésinons pas sur la mise en œuvre des sanctions. Nous sommes en train de recenser les assujettis et de les appeler à respecter les dispositions légales », a insisté Moustapha Ka, cité par l’APS.

Mais l’OFNAC ne compte pas s’arrêter aux seules poursuites. L’organe de contrôle envisage également de rendre publics les noms des défaillants. Une liste qui pourrait être publiée sur ses plateformes officielles et diffusée par tous les canaux autorisés par la réglementation.

À un peu plus d’un mois de l’échéance, l’avertissement est sans équivoque : après le 31 juillet, place aux sanctions.