Dakar: « Le marché Castor sera fermé les 21 et 22 pour une opération de désencombrement » (ministre)

Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana s’est rendu au marché Castors, accompagné du sous-préfet de Grand Dakar, du commissaire de Dieupeul et du maire de la commune de Dieupeul-Derklé, pour inspecter les lieux.



A la fin de la visite, M. Fofana a annoncé la fermeture du marché Castors les 21 et 22 septembre pour des opérations de désencombrement. Insistant sur le respect strict de la limite circonscrite pour tenir le commerce, il a aussi assuré qu’un dispositif sécuritaire mixte sera établi avec le concours des Asp et la police, sans oublier la participation des populations pour mener à bien cette opération.



Mais les commerçants occupent ce site de 6000 m2 affirment qu’ils ne veulent pas quitter les lieux, au moment où d’autres soutiennent qu’ils ne sont même pas au courant de cette fermeture annoncée.

