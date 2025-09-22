Dakar : Abass Fall promet une capitale verte et propre avant les JOJ 2026

« Nous ferons notre possible pour que Dakar soit l’une des métropoles les plus propres du continent avant les JOJ 2026 », a déclaré le maire de Dakar, Abass Fall, lors de la Journée mondiale du Soumbédioune, samedi 20 septembre 2025. Il a réaffirmé son ambition de faire de la capitale sénégalaise l’une des villes les plus propres d’Afrique d’ici les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2026.Le maire a profité de l’occasion pour exprimer son soutien au Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) dans ses efforts d’embellissement et de modernisation de la ville.

Il a également inspecté l’état des plages, notamment celle du quai de pêche de Soumbédioune, afin de mieux anticiper les actions à entreprendre face aux défis environnementaux.

Parallèlement, des projets de réhabilitation et d’assainissement sont en cours, notamment à Mbeubeuss, anciennement la plus grande décharge à ciel ouvert de Dakar. L’objectif à long terme est d’y créer un espace vert, intégrant un lac artificiel et des zones de verdure, symboles d’un nouveau départ écologique pour la capitale.

Pour rappel, les JOJ 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Saly et Diamniadio. Cet événement historique, le premier du genre sur le sol africain, réunira environ 2 700 jeunes athlètes issus du monde entier, engagés dans plus d’une vingtaine de disciplines sportives.